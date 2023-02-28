Luis Guillen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Guillen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Guillen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Guillen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Guillen 4 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Luis Gustavo Guillén Jiménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Guillen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club General Caballero (JLM) futbol takımında oynamaktadır. Club General Caballero (JLM) takımına - tarihinde katılmıştır. Luis Guillen'nin Club General Caballero (JLM) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Guillen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Guillen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Guillen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Guillen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Guillen şuan Club General Caballero (JLM) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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