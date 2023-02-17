Luis Hartwig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Hartwig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Hartwig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Hartwig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Hartwig 23 Kasım 2002 tarihinde Witten şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Hartwig Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CN Sports yapmaktadır. Luis Hartwig, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKN St. Pölten futbol takımında oynamaktadır. SKN St. Pölten takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Hartwig'nin SKN St. Pölten ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Hartwig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Hartwig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Hartwig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Hartwig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında VfL Bochum Alt.

1 Temmuz 2018 yılında VfL Bochum U17

1 Temmuz 2019 yılında VfL Bochum U19

1 Temmuz 2021 yılında Bochum

14 Temmuz 2022 yılında SKN St. Pölten

30 Haziran 2023 yılında Bochum

Luis Hartwig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Hartwig şuan SKN St. Pölten takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luis Hartwig Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Bommern 05 (-2015), VfL Bochum (2015-2021)

Almanya U20 takımında 19 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 26 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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