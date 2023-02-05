Luis Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Henrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Henrique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Henrique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Henrique 14 Aralık 2001 tarihinde João Pessoa şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luis Henrique Tomaz de Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Henrique Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini C.M. Assessoria Esportiva yapmaktadır. Luis Henrique, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo de Futebol e Regatas futbol takımında oynamaktadır. Botafogo de Futebol e Regatas takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Henrique'nin Botafogo de Futebol e Regatas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Henrique Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/luis_ht01/

Luis Henrique Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luis Henrique isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luis Henrique Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Henrique futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2018 yılında Botafogo

24 Eylül 2020 yılında Três Passos

25 Eylül 2020 yılında Marsilya

22 Temmuz 2022 yılında Botafogo

31 Aralık 2023 yılında Marsilya

Luis Henrique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Henrique şuan Botafogo de Futebol e Regatas takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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