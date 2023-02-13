Luis Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Hernandez 14 Nisan 1989 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luis Hernández Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Hernandez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M.AG yapmaktadır. Luis Hernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cádiz CF futbol takımında oynamaktadır. Cádiz CF takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Hernandez'nin Cádiz CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Luis Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luis Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luis Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2009 yılında RM Kastilya

1 Temmuz 2011 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2012 yılında Sporting B

31 Ocak 2013 yılında Sporting Gijón

1 Temmuz 2016 yılında Leicester

24 Ocak 2017 yılında Málaga CF

5 Ekim 2020 yılında M. Tel Aviv

31 Ocak 2022 yılında Cádiz CF

Luis Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Hernandez şuan Cádiz CF takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Luis Hernandez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U19 takımında 2 numaralı formasıyla 4 Mart 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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