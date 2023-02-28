Luis Hinestroza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Hinestroza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Hinestroza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Hinestroza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Hinestroza 16 Ağustos 1992 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Edward Hinestroza Córdoba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Hinestroza Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Maxxi Management yapmaktadır. Luis Hinestroza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Mokawloon SC futbol takımında oynamaktadır. El Mokawloon SC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Luis Hinestroza'nin El Mokawloon SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Hinestroza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Hinestroza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Hinestroza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Hinestroza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Santa Tecla

1 Temmuz 2016 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2017 yılında Alianza FC

22 Mart 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında El Mokawloon

Luis Hinestroza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Hinestroza şuan El Mokawloon SC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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