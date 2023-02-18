Luis İbanez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis İbanez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis İbanez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis İbanez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis İbanez 15 Temmuz 1988 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arjantin,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luis Ezequiel Ibáñez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis İbanez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Medium yapmaktadır. Luis İbanez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Graficar Belgrad futbol takımında oynamaktadır. Graficar Belgrad takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luis İbanez'nin Graficar Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis İbanez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luisibanez88/

Luis İbanez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis İbanez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luis İbanez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis İbanez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Boca Juniors II

4 Temmuz 2008 yılında Dinamo Zagreb

9 Ağu 2013 yılında Racing Club

30 Haziran 2014 yılında Dinamo Zagreb

26 Ocak 2015 yılında ETO FC Győr

1 Temmuz 2015 yılında Kızılyıldız

5 Ağu 2016 yılında Trabzonspor

8 Eylül 2017 yılında Karabükspor

30 Haziran 2018 yılında Trabzonspor

17 Eylül 2019 yılında Zrinjski Mostar

7 Temmuz 2021 yılında Graficar

Luis İbanez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis İbanez şuan Graficar Belgrad takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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