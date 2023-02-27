Luis İberico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis İberico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis İberico adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis İberico Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis İberico 6 Şubat 1998 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Luis Enrique Iberico Robalino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis İberico Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGREF yapmaktadır. Luis İberico, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FBC Melgar futbol takımında oynamaktadır. FBC Melgar takımına 31 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. Luis İberico'nin FBC Melgar ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis İberico Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/9Iberico

http://www.instagram.com/luisiberico/

http://www.facebook.com/profile.php?id=100008484180122

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Luis İberico Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis İberico isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Luis İberico Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis İberico futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında U. San Martín

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

31 Ağustos 2017 yılında FBC Melgar

20 Ocak 2020 yılında UTC

31 Aralık 2020 yılında FBC Melgar

Luis İberico Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis İberico şuan FBC Melgar takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Luis İberico Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru takımında 11 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Peru U20 takımında 9 numaralı formasıyla 21 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Peru U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 4 gol atmıştır.

Peru U15 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 7 gol atmıştır.

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