Luis İngolotti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis İngolotti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis İngolotti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis İngolotti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis İngolotti 14 Ocak 2000 tarihinde Pilar şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis İngolotti Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis İngolotti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Aldosivi futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Aldosivi takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luis İngolotti'nin Club Atlético Aldosivi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis İngolotti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luis İngolotti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis İngolotti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis İngolotti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Aldosivi II

1 Temmuz 2021 yılında Aldosivi

Luis İngolotti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis İngolotti şuan Club Atlético Aldosivi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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