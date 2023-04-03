Luis İturbide kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis İturbide Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Luis İturbide kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis İturbide ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.