Luis İturbide kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis İturbide Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis İturbide kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis İturbide ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luis İturbide kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis İturbide Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis İturbide adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis İturbide Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis İturbide 8 Mayıs 2002 tarihinde San Juan Bautista Tuxtepec şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Luis Mario Iturbide Vázquez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis İturbide Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cruz Azul U20 futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul U20 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Luis İturbide'nin CD Cruz Azul U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis İturbideboyu ve yaşı kaç

Luis İturbide Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis İturbide futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Cruz Azul U20

Luis İturbide kimdir

Luis İturbide Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis İturbide şuan CD Cruz Azul U20 takımında oynamakta ve 201 numaralı formayı giymektedir.

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Luis İturbide nereli

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