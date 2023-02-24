Luis Jakobi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Jakobi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Jakobi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Jakobi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Jakobi 15 Aralık 2001 tarihinde Lautzenhausen şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Jakobi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World of Soccer yapmaktadır. Luis Jakobi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Újpest FC futbol takımında oynamaktadır. Újpest FC takımına 6 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Jakobi'nin Újpest FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Jakobi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Jakobi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Jakobi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Jakobi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Mainz 05 U17

1 Temmuz 2018 yılında Mainz 05 U19

30 Temmuz 2020 yılında Gr. Fürth II

14 Haziran 2021 yılında Türkgücü Münch.

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

6 Ekim 2022 yılında Újpest FC

Luis Jakobi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Jakobi şuan Újpest FC takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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