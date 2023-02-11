Luis Jerez Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Jerez Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Jerez Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Jerez Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Jerez Silva 20 Şubat 1989 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luis Vicente Jérez Silva şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Jerez Silva Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Luis Jerez Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brown de Adrogué futbol takımında oynamaktadır. Brown de Adrogué takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luis Jerez Silva'nin Brown de Adrogué ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Jerez Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luis Jerez Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luis Jerez Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Jerez Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Defensa

10 Temmuz 2012 yılında Godoy Cruz

6 Ocak 2016 yılında CA Talleres

30 Haziran 2016 yılında Godoy Cruz

8 Temmuz 2016 yılında Defensa

1 Temmuz 2018 yılında Dorados Sinaloa

1 Temmuz 2019 yılında San Martín (SJ)

31 Ağu 2020 yılında Almagro

1 Ocak 2022 yılında CA Güemes

4 Ocak 2023 yılında Brown Adrogué

Luis Jerez Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Jerez Silva şuan Brown de Adrogué takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.