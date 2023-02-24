Luis Kacorri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Kacorri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Kacorri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Kacorri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Kacorri 24 Şubat 1998 tarihinde Ronciglione şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Arnavutluk,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Kacorri Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Kacorri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bylis futbol takımında oynamaktadır. FK Bylis takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Kacorri'nin FK Bylis ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Luis Kacorri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Kacorri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Kacorri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Kacorri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Montemurlo G.

1 Temmuz 2016 yılında Jolly & Montemurlo

14 Eylül 2017 yılında Igea Virtus

1 Temmuz 2018 yılında Carpi

4 Temmuz 2018 yılında Fermana

10 Ocak 2019 yılında Fiorenzuola

22 Temmuz 2019 yılında Ligorna

4 Aralık 2019 yılında Cittanovese

31 Temmuz 2020 yılında Correggese

2 Ekim 2020 yılında Savoia

19 Ocak 2021 yılında Arzachena

7 Temmuz 2022 yılında FK Bylis

Luis Kacorri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Kacorri şuan FK Bylis takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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