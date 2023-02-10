Luis Leal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Leal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Leal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Leal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Leal 29 Mayıs 1987 tarihinde Arrentela şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Sao Tome ve Principe,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luís Leal dos Anjos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Leal Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Leal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Fútbol Club futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Fútbol Club takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luis Leal'nin Arsenal Fútbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Leal Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luis Leal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luis Leal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Leal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Cova Piedade

1 Temmuz 2008 yılında Atlético CP

1 Temmuz 2009 yılında Moreirense

1 Temmuz 2010 yılında Estoril Praia

1 Temmuz 2011 yılında Leiria

1 Temmuz 2012 yılında Estoril Praia

18 Aralık 2013 yılında Al-Ahli SFC

27 Temmuz 2014 yılında Ittihad Kalba

2 Şubat 2015 yılında Gaziantepspor

30 Haziran 2015 yılında Ittihad Kalba

1 Temmuz 2015 yılında APOEL Nikosia

31 Ağu 2015 yılında Belenenses

22 Ocak 2016 yılında APOEL Nikosia

23 Ocak 2016 yılında Cerro Porteño

22 Ağu 2016 yılında Al-Fateh

31 Aralık 2016 yılında Cerro Porteño

12 Ocak 2017 yılında Chiapas FC

4 Ağu 2017 yılında Newell's

29 Ağu 2020 yılında Club Tijuana

30 Ocak 2021 yılında Sol de América

1 Ocak 2022 yılında Guabirá

21 Ocak 2023 yılında Arsenal Sarandí

Luis Leal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Leal şuan Arsenal Fútbol Club takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luis Leal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sporting Lissabon, CD Cova Piedade

São Tomé ve Príncipe takımında 10 numaralı formasıyla 16 Haziran 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 8 gol atmıştır.

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