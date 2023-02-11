Luis Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Lopez 23 Haziran 1987 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luis Eduardo López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Lopez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Temperley futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Temperley takımına 30 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Lopez'nin Club Atlético Temperley ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luis Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında CA Temperley

25 Ağu 2011 yılında Almirante Brown

31 Aralık 2011 yılında CA Temperley

13 Şubat 2015 yılında Junior FC

30 Haziran 2015 yılında CA Temperley

30 Ocak 2016 yılında Tristan Suarez

30 Haziran 2017 yılında CA Temperley

1 Temmuz 2017 yılında Tristan Suarez

1 Temmuz 2019 yılında Atlanta

12 Şubat 2021 yılında Def. Belgrano

3 Ocak 2022 yılında CD Morón

30 Mayıs 2022 yılında CA Temperley

Luis Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Lopez şuan Club Atlético Temperley takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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