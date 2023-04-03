Luis Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Lopez 8 Mayıs 2001 tarihinde Murcia şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Federico López Andugar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Lopez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Best of You yapmaktadır. Luis Lopez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid Kastilya futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid Kastilya takımına 27 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Luis Lopez'nin Real Madrid Kastilya ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Lopez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/luiss25_

http://www.instagram.com/luis25lopez/

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Luis Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Luis Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında R.Madridtabfutb

1 Temmuz 2018 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2019 yılında Real Madrid U19

27 Ağustos 2020 yılında RM Kastilya

Luis Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Lopez şuan Real Madrid Kastilya takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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