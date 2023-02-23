Luis Machado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Machado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Machado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Machado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Machado 4 Kasım 1992 tarihinde Lamego şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Luís Miguel Vieira Babo Machado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Machado Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TGC yapmaktadır. Luis Machado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Radomiak Radom futbol takımında oynamaktadır. Radomiak Radom takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luis Machado'nin Radomiak Radom ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luis Machado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Machado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Machado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Machado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Paredes U15

1 Temmuz 2007 yılında Paredes U17

1 Temmuz 2008 yılında USC Paredes U19

1 Temmuz 2010 yılında Freamunde U19

1 Temmuz 2011 yılında Freamunde

5 Temmuz 2014 yılında Tondela

6 Ocak 2016 yılında Feirense

1 Temmuz 2019 yılında Moreirense

26 Eylül 2020 yılında NorthEast Utd.

1 Temmuz 2021 yılında Radomiak

Luis Machado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Machado şuan Radomiak Radom takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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