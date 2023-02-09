Luis Mago kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Mago Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Mago adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Mago Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Mago 15 Eylül 1994 tarihinde Cumaná şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Venezuela,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luis Enrique del Pino Mago şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Mago Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Luis Mago, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Banfield futbol takımında oynamaktadır. CA Banfield takımına 13 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Mago'nin CA Banfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Mago Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luis_mago/

Luis Mago Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luis Mago isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Mago Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Mago futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Dep. Anzoátegui

1 Ocak 2017 yılında Carabobo FC

1 Ocak 2019 yılında Palestino

1 Ocak 2020 yılında U. de Chile

8 Ocak 2022 yılında Ñublense

13 Haziran 2022 yılında Banfield

Luis Mago Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Mago şuan CA Banfield takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Luis Mago Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Venezuela takımında 14 numaralı formasıyla 12 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

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