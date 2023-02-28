Luis Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Martinez 16 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Luis Gilberto Martínez Soto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Martinez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Guaraní futbol takımında oynamaktadır. Club Guaraní takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Martinez'nin Club Guaraní ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Guaraní

1 Temmuz 2022 yılında 12 de Octubre

1 Ocak 2023 yılında Guaraní

Luis Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Martinez şuan Club Guaraní takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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