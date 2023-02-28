Luis Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Martinez 22 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Luis Mario Martínez González şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Martinez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tacuary Football Club futbol takımında oynamaktadır. Tacuary Football Club takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Martinez'nin Tacuary Football Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luis Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2022 yılında Tacuary FBC

30 Haziran 2023 yılında Olimpia U23

Luis Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Martinez şuan Tacuary Football Club takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.