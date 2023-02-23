Luis Mata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Mata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Mata kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis Mata ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luis Mata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Mata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Mata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Mata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Mata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Mata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Mata 6 Temmuz 1997 tarihinde Porto şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Luís Carlos Machado Mata şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Mata Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SoccerSoul yapmaktadır. Luis Mata, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Luis Mata'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Luis Mata Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luis55mata/

Luis Mata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Mata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luis Mata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Mata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2012 yılında FC Porto U17

1 Temmuz 2014 yılında FC Porto U19

1 Temmuz 2016 yılında FC Porto B

26 Ocak 2017 yılında Portimonense

30 Haziran 2017 yılında FC Porto B

31 Ağustos 2018 yılında FC Cartagena

30 Haziran 2019 yılında FC Porto B

1 Ağustos 2020 yılında Pogon Szczecin

7 Şubat 2023 yılında Zaglebie Lubin

Luis Mata kimdir

Luis Mata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Mata şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CF Oliveira Douro (2005-06), FC Porto (2006-16)

Luis Mata Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U21 takımında 15 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 11 numaralı formasıyla 1 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 11 numaralı formasıyla 16 Aralık 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 11 numaralı formasıyla 7 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 3 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 11 numaralı formasıyla 3 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 5 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Haziran 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Luis Mata nereli

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