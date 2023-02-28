Luis Mejia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Mejia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Mejia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Mejia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Mejia 16 Mart 1991 tarihinde Panama-Stadt şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Panama,Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Luis Ricardo Mejía Cajar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Mejia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini STM yapmaktadır. Luis Mejia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión Española futbol takımında oynamaktadır. Unión Española takımına 15 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Mejia'nin Unión Española ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Mejia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luismanotamejia12/

Luis Mejia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Mejia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Mejia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Mejia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Tauro FC

1 Ocak 2008 yılında CA Fénix U19

1 Temmuz 2009 yılında CA Fénix

1 Ocak 2010 yılında RCD Mallorca B

30 Haziran 2010 yılında CA Fénix

5 Ocak 2011 yılında Toulouse

30 Haziran 2011 yılında CA Fénix

30 Temmuz 2015 yılında Nacional

30 Haziran 2016 yılında CA Fénix

1 Temmuz 2016 yılında Nacional

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

3 Nisan 2021 yılında CA Fénix

15 Ocak 2022 yılında Unión Española

Luis Mejia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Mejia şuan Unión Española takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luis Mejia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tauro FC, CA Fénix (2008-2009)

Panama takımında 1 numaralı formasıyla 7 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 48 maçta 0 gol atmıştır.

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