Luis Miguel Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Miguel Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Miguel Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Miguel Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Miguel Rodriguez 1 Ocak 1985 tarihinde San Miguel de Tucumán şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Miguel Rodriguez Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Luis Miguel Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Central Córdoba (SdE) futbol takımında oynamaktadır. CA Central Córdoba (SdE) takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luis Miguel Rodriguez'nin CA Central Córdoba (SdE) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Miguel Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luis Miguel Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luis Miguel Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Miguel Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Atl. Tucumán

1 Temmuz 2005 yılında Aldosivi

30 Haziran 2006 yılında Atl. Tucumán

1 Temmuz 2010 yılında Newell's

10 Mart 2011 yılında Atl. Tucumán

21 Ocak 2019 yılında CA Colón

1 Temmuz 2021 yılında Gimnasia

10 Ocak 2022 yılında CA Colón

16 Ocak 2023 yılında Central Córdoba

Luis Miguel Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Miguel Rodriguez şuan CA Central Córdoba (SdE) takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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