Luis Milla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Milla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Milla kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis Milla ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luis Milla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Milla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Milla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Milla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Milla 7 Ekim 1994 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Milla Manzanares şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Milla Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Luis Milla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Getafe futbol takımında oynamaktadır. Getafe takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Milla'nin Getafe ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Luis Milla Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/LuisMilla_6

http://www.instagram.com/luismilla_6/

Luis Millaboyu ve yaşı kaç

Luis Milla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Milla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luis Milla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Milla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Atl. Madrid U19

1 Temmuz 2013 yılında Atl. Madrid C

24 Temmuz 2014 yılında Rayo B

6 Ağu 2015 yılında Alcorcón

7 Ağu 2015 yılında CD Guijuelo

30 Haziran 2016 yılında Alcorcón

16 Temmuz 2016 yılında CF Fuenlabrada

30 Haziran 2017 yılında Alcorcón

11 Temmuz 2017 yılında CF Fuenlabrada

19 Ocak 2018 yılında CD Tenerife

4 Ağu 2020 yılında Granada

25 Temmuz 2022 yılında Getafe

Luis Milla kimdir

Luis Milla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Milla şuan Getafe takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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Luis Milla nereli

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