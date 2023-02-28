Luis Montes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Montes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Montes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Montes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Montes 15 Mayıs 1986 tarihinde Ciudad Juárez şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Luis Arturo Montes Jiménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Montes Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Luis Montes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Everton futbol takımında oynamaktadır. CD Everton takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luis Montes'nin CD Everton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Montes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Chapomontes10

Luis Montes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Montes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luis Montes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Montes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Indios

1 Temmuz 2006 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2007 yılında Pachuca

1 Temmuz 2011 yılında León

30 Haziran 2013 yılında Pachuca

1 Temmuz 2013 yılında León

17 Ocak 2023 yılında CD Everton

31 Aralık 2023 yılında León

Luis Montes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Montes şuan CD Everton takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Luis Montes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 10 numaralı formasıyla 18 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 5 gol atmıştır.

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