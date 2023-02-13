Luis Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Munoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Munoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Munoz 23 Şubat 1997 tarihinde Málaga şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Luis Muñoz León şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Munoz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gelu Rodríguez yapmaktadır. Luis Munoz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Málaga CF futbol takımında oynamaktadır. Málaga CF takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Luis Munoz'nin Málaga CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Luis Munoz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luiisillo23/

Luis Munoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luis Munoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luis Munoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Munoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Málaga Juv. A

1 Temmuz 2015 yılında A. Malagueño

1 Temmuz 2017 yılında Málaga CF

29 Ağu 2017 yılında CD Lugo

30 Haziran 2018 yılında Málaga CF

14 Ağu 2018 yılında Córdoba CF

30 Haziran 2019 yılında Málaga CF

Luis Munoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Munoz şuan Málaga CF takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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