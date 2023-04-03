Luis Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Munoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Munoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Munoz 8 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Luis Ricardo Nicolás Muñoz Álvarez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Munoz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica U19 futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Luis Munoz'nin CD Universidad Católica U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Munoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Munoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Munoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Munoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Munoz şuan CD Universidad Católica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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