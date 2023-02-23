Luis Nitu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Nitu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Nitu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Nitu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Nitu 30 Mayıs 2001 tarihinde Slatina şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Emanuel Nițu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Nitu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REOL Football Management yapmaktadır. Luis Nitu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSM Slatina futbol takımında oynamaktadır. CSM Slatina takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Nitu'nin CSM Slatina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Nitu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Nitu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Nitu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Nitu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Univ. Craiova

20 Ağustos 2020 yılında Gaz Metan

1 Temmuz 2022 yılında CSM Slatina

Luis Nitu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Nitu şuan CSM Slatina takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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