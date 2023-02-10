Luis Ojeda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Ojeda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Ojeda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Ojeda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Ojeda 21 Mart 1990 tarihinde Romang şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luis Alberto Ojeda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Ojeda Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Luis Ojeda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tucumán futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tucumán takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luis Ojeda'nin Club Atlético Tucumán ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Ojeda Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luis Ojeda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Ojeda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Ojeda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında CA Unión

1 Ocak 2010 yılında Argentinos Jrs.

30 Haziran 2011 yılında CA Unión

1 Temmuz 2011 yılında Argentinos Jrs.

1 Temmuz 2015 yılında Venados FC

1 Ocak 2017 yılında Tiburones Rojos

12 Ağu 2017 yılında JEF Utd. Chiba

7 Ocak 2018 yılında A. Bucaramanga

1 Temmuz 2018 yılında Cafetaleros

1 Temmuz 2019 yılında CA Mitre

22 Ağu 2020 yılında Wilstermann

16 Şubat 2021 yılında Platense

1 Ocak 2022 yılında Sol de América

31 Aralık 2022 yılında Platense

1 Ocak 2023 yılında Atl. Tucumán

Luis Ojeda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Ojeda şuan Club Atlético Tucumán takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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