Luis Olivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Olivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Olivera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Olivera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Olivera 24 Ekim 1998 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Luis Julian Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Olivera Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Olivera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Alvarado futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Alvarado takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luis Olivera'nin Club Atlético Alvarado ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Olivera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Olivera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luis Olivera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Olivera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında River Plate II

15 Ağu 2017 yılında San Martín (SJ)

30 Haziran 2018 yılında River Plate II

7 Ocak 2019 yılında River Plate

30 Haziran 2019 yılında River Plate II

9 Eylül 2019 yılında CA Atenas

10 Eylül 2019 yılında Kansas City II

30 Kasım 2019 yılında CA Atenas

18 Eylül 2020 yılında Fénix de Pilar

1 Ocak 2022 yılında Colegiales

13 Haziran 2022 yılında CADU (Zarate)

31 Aralık 2022 yılında Colegiales

1 Ocak 2023 yılında CA Alvarado

Luis Olivera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Olivera şuan Club Atlético Alvarado takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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