Luis Orejuela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Orejuela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Orejuela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Orejuela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Orejuela 20 Ağu 1995 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Manuel Orejuela García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Orejuela Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prattes Group yapmaktadır. Luis Orejuela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

São Paulo Futebol Clube futbol takımında oynamaktadır. São Paulo Futebol Clube takımına 11 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Luis Orejuela'nin São Paulo Futebol Clube ile sözleşmesi 31 Mart 2025 tarihinde bitmektedir.

Luis Orejuela Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/l.m.orejuela28/

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Luis Orejuela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Orejuela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luis Orejuela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Orejuela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Deportivo Cali

11 Ağu 2017 yılında Ajax

4 Ocak 2019 yılında Cruzeiro

31 Aralık 2019 yılında Ajax

11 Ocak 2020 yılında Cruzeiro

17 Ocak 2020 yılında Grêmio

31 Aralık 2020 yılında Cruzeiro

11 Mart 2021 yılında São Paulo

1 Ocak 2022 yılında Grêmio

28 Mart 2022 yılında São Paulo

29 Mart 2022 yılında Athletico-PR

31 Aralık 2022 yılında São Paulo

Luis Orejuela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Orejuela şuan São Paulo Futebol Clube takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Luis Orejuela Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 4 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Kolombiya U20 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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