Luis Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Ortiz 30 Ocak 2000 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Luis Alejandro Ortiz Franco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Ortiz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Luis Ortiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Ameliano futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Ameliano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luis Ortiz'nin Sportivo Ameliano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Ortiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Ortiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Ortiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Club Sol U23

1 Ocak 2022 yılında CS San Lorenzo

1 Ocak 2023 yılında CS Ameliano

Luis Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Ortiz şuan Sportivo Ameliano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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