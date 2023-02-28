Luis Pavez Contreras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Pavez Contreras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Pavez Contreras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Pavez Contreras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Pavez Contreras 25 Haziran 1988 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Luis Antonio Pavez Contreras şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Pavez Contreras Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Luis Pavez Contreras, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coquimbo Unido futbol takımında oynamaktadır. Coquimbo Unido takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luis Pavez Contreras'nin Coquimbo Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Pavez Contreras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Pavez Contreras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Pavez Contreras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Pavez Contreras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Palestino

1 Ocak 2007 yılında Rangers Talca

1 Aralık 2007 yılında Palestino

1 Ocak 2010 yılında Colo Colo

1 Aralık 2011 yılında Palestino

1 Ocak 2012 yılında Cobresal

31 Aralık 2012 yılında Colo Colo

1 Ocak 2013 yılında Unión Española

31 Aralık 2013 yılında Colo Colo

1 Ocak 2014 yılında Unión Española

1 Temmuz 2014 yılında Ñublense

1 Temmuz 2015 yılında Coquimbo Unido

2 Temmuz 2016 yılında Potros UAEM

1 Temmuz 2017 yılında Celaya

9 Ağustos 2018 yılında Unión Española

1 Ocak 2023 yılında Coquimbo Unido

Luis Pavez Contreras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Pavez Contreras şuan Coquimbo Unido takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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