Luis Pavez Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Pavez Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Pavez Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis Pavez Munoz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luis Pavez Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Pavez Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Pavez Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Pavez Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Pavez Munoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Pavez Munoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Pavez Munoz 17 Eylül 1995 tarihinde Peñalolén şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Luis Alberto Pavez Muñoz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Pavez Munoz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Luis Pavez Munoz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión Española futbol takımında oynamaktadır. Unión Española takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Pavez Munoz'nin Unión Española ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Pavez Munoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Pavez Munoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Luis Pavez Munoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Pavez Munoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Colo Colo

30 Ağustos 2015 yılında Cádiz CF

30 Haziran 2016 yılında Colo Colo

17 Ocak 2017 yılında Wanderers

31 Aralık 2017 yılında Colo Colo

18 Ocak 2018 yılında Unión Española

7 Ocak 2021 yılında FC Juárez

20 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

6 Ocak 2022 yılında Unión Española

Luis Pavez Munoz kimdir

Luis Pavez Munoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Pavez Munoz şuan Unión Española takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Luis Pavez Munoz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Şili U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luis Pavez Munoz nereli

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