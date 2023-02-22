Luis Perea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Perea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Perea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Perea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Perea 25 Ağustos 1997 tarihinde Alcalá de Henares şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Perea Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Perea Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Luis Perea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFI Girit futbol takımında oynamaktadır. OFI Girit takımına 11 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Perea'nin OFI Girit ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Perea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Perea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luis Perea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Perea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Atl. Madrid U17

1 Temmuz 2015 yılında Atl. Madrid U19

19 Temmuz 2016 yılında CA Osasuna Prom

1 Temmuz 2018 yılında Osasuna

10 Ocak 2020 yılında Alcorcón

21 Temmuz 2020 yılında Osasuna

28 Ağustos 2020 yılında CD Leganés

11 Eylül 2022 yılında OFI Girit

30 Haziran 2023 yılında CD Leganés

Luis Perea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Perea şuan OFI Girit takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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