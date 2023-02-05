Luis Phelipe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Phelipe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Phelipe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis Phelipe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luis Phelipe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Phelipe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luis Phelipe

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Phelipe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Phelipe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Phelipe 12 Şubat 2001 tarihinde Santos şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luis Phelipe de Souza Figueiredo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Phelipe Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TSG yapmaktadır. Luis Phelipe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo de Futebol e Regatas futbol takımında oynamaktadır. Botafogo de Futebol e Regatas takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luis Phelipe'nin Botafogo de Futebol e Regatas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Phelipe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luisphelipe11/

Luis Phelipeboyu ve yaşı kaç

Luis Phelipe Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luis Phelipe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Luis Phelipe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Phelipe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Nisan 2019 yılında Bragantino

17 Temmuz 2019 yılında Red Bull

18 Temmuz 2019 yılında RB Salzburg

19 Temmuz 2019 yılında FC Liefering

31 Temmuz 2020 yılında RB Salzburg

8 Ağu 2020 yılında RB Bragantino

30 Haziran 2021 yılında RB Salzburg

28 Temmuz 2021 yılında FC Lugano

11 Şubat 2022 yılında RB Salzburg

18 Şubat 2022 yılında Atlético-GO

12 Nisan 2022 yılında Náutico

31 Aralık 2022 yılında Atlético-GO

12 Ocak 2023 yılında Botafogo

31 Aralık 2023 yılında Atlético-GO

Luis Phelipe kimdir

Luis Phelipe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Phelipe şuan Botafogo de Futebol e Regatas takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luis Phelipe nereli

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