Luis Pinto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Pinto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Pinto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luis Pinto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luis Pinto 30 Mart 2002 tarihinde Porto şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Luís Miguel Correia Pinto şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luis Pinto Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MRP.POSITIONUMBER yapmaktadır. Luis Pinto, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rio Ave FC A23 futbol takımında oynamaktadır. Rio Ave FC A23 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Luis Pinto'nin Rio Ave FC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Luis Pinto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luis Pinto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında FC Porto U15
1 Temmuz 2016 yılında Rio Ave Sub-15
1 Temmuz 2017 yılında Rio Ave Juvenis
1 Temmuz 2019 yılında Rio Ave FC U19
1 Temmuz 2020 yılında Rio Ave A23
Luis Pinto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luis Pinto şuan Rio Ave FC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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