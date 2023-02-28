Luis Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Ramirez 10 Kasım 1984 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Luis Alberto Ramírez Lucay şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Ramirez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Luis Ramirez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Academia Deportiva Cantolao futbol takımında oynamaktadır. Academia Deportiva Cantolao takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luis Ramirez'nin Academia Deportiva Cantolao ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Ramirez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luisra_cachito/

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Luis Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luis Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Cor. Bolognesi

1 Ocak 2006 yılında Cienciano

1 Temmuz 2006 yılında Cor. Bolognesi

1 Temmuz 2008 yılında Universitario

1 Ocak 2009 yılında Libertad

1 Temmuz 2009 yılında Cor. Bolognesi

1 Ocak 2010 yılında Universitario

1 Ocak 2011 yılında Corinthians

1 Ocak 2013 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2013 yılında Corinthians

1 Temmuz 2014 yılında Botafogo

31 Aralık 2014 yılında Corinthians

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2015 yılında U. San Martín

1 Ocak 2016 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2020 yılında Sport Boys

2 Ocak 2023 yılında AD Cantolao

Luis Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Ramirez şuan Academia Deportiva Cantolao takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Luis Ramirez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru takımında 20 numaralı formasıyla 17 Ağustos 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 35 maçta 2 gol atmıştır.

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