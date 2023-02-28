Luis Ramos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Ramos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Ramos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Ramos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Ramos 13 Aralık 1999 tarihinde Trujillo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Luis Alejandro Ramos Leiva şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Ramos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DS GLOBAL SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Luis Ramos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Municipal futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Municipal takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Ramos'nin Deportivo Municipal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Ramos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Ramos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luis Ramos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Ramos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CA Mannucci II

1 Ocak 2019 yılında CA Mannucci

1 Ocak 2021 yılında Carlos Stein

24 Şubat 2021 yılında Llacuabamba

1 Ocak 2022 yılında Dep. Municipal

1 Temmuz 2022 yılında Llacuabamba

31 Aralık 2022 yılında Dep. Municipal

Luis Ramos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Ramos şuan Deportivo Municipal takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Asociación Peruanos Juniors (2013), Juventud Unida (2016-2017), Deportivo Sporting Tabaco (2017), Andorra - El Molino (2017-2018), Ases del Barrio (2018), Ciclón Santiaguino (2018), Academia Cantolao

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.