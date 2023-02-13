Luis Rioja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Rioja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Rioja kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis Rioja ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luis Rioja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Rioja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luis Rioja

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Rioja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Rioja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Rioja 16 Ekim 1993 tarihinde Sevilla şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luis Jesús Rioja González şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Rioja Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Luis Rioja, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Alavés futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Alavés takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Luis Rioja'nin Deportivo Alavés ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Luis Rioja Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luisrioja_11/

Luis Riojaboyu ve yaşı kaç

Luis Rioja Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luis Rioja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luis Rioja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Rioja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Cabecense

1 Temmuz 2013 yılında Real Madrid C

27 Temmuz 2014 yılında Celta Vigo B

4 Ocak 2017 yılında Marbella FC

23 Temmuz 2018 yılında UD Almería

1 Temmuz 2019 yılında Alavés

Luis Rioja kimdir

Luis Rioja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Rioja şuan Deportivo Alavés takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Luis Rioja nereli

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