Luis Riveros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Riveros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Riveros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Riveros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Riveros 24 Mart 1998 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Luis Enrique Riveros Valenzuela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Riveros Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Luis Riveros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Audax Italiano futbol takımında oynamaktadır. Audax Italiano takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Riveros'nin Audax Italiano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Riveros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Riveros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Riveros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Riveros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında U. Concepción

1 Temmuz 2017 yılında Naval

31 Aralık 2017 yılında U. Concepción

21 Şubat 2020 yılında Colchagua

30 Haziran 2020 yılında U. Concepción

23 Temmuz 2020 yılında CDF Vial

28 Şubat 2021 yılında U. Concepción

1 Ocak 2022 yılında Audax Italiano

Luis Riveros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Riveros şuan Audax Italiano takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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