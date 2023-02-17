Luis Rocha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Rocha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Rocha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Rocha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Rocha 13 Ağu 1986 tarihinde Guimarães şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Luís Carlos Rocha Rodrigues şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Rocha Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MNM Sports Management yapmaktadır. Luis Rocha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moreirense FC futbol takımında oynamaktadır. Moreirense FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Rocha'nin Moreirense FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Rocha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Rocha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luis Rocha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Rocha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1999 yılında Vitória SC S15

1 Temmuz 2001 yılında Guimarães U17

1 Temmuz 2003 yılında Guimarães U19

1 Temmuz 2005 yılında Torcatense

1 Temmuz 2006 yılında Oliveirense

1 Temmuz 2007 yılında Mirandela

1 Temmuz 2009 yılında Merelinense

1 Temmuz 2011 yılında Lousada

1 Temmuz 2012 yılında Vizela

1 Ağu 2013 yılında SC Covilhã

1 Temmuz 2014 yılında Freamunde

1 Temmuz 2016 yılında Feirense

1 Temmuz 2018 yılında Dinamo Minsk

30 Ocak 2019 yılında Famalicão

3 Ağu 2019 yılında Farense

30 Haziran 2020 yılında Famalicão

1 Temmuz 2020 yılında Chaves

1 Temmuz 2022 yılında Moreirense

Luis Rocha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Rocha şuan Moreirense FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Vitória SC

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.