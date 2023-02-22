Luis Rocha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Rocha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Rocha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Rocha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Rocha 27 Haziran 1993 tarihinde Vila Nova de Famalicão şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Luís Augusto Martins Rocha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Rocha Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Proeleven S.A. yapmaktadır. Luis Rocha, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAE Chania futbol takımında oynamaktadır. PAE Chania takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Rocha'nin PAE Chania ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Rocha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Rocha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luis Rocha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Rocha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Famalicão S15

1 Temmuz 2008 yılında Guimarães U17

1 Temmuz 2010 yılında Guimarães U19

1 Temmuz 2012 yılında Guimarães B

1 Temmuz 2015 yılında Vit. Guimarães

1 Temmuz 2016 yılında Panetolikos

5 Ocak 2019 yılında Legia Varşova

24 Şubat 2021 yılında Cracovia

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2022 yılında PAE Chania

Luis Rocha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Rocha şuan PAE Chania takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luis Rocha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Famalicão, Vitória Guimarães SC

Portekiz U17 takımında 11 numaralı formasıyla 26 Ağustos 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 11 numaralı formasıyla 28 Ekim 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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