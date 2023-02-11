Luis Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Rodriguez 1 Temmuz 1991 tarihinde Juan José Castelli şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luis Gabriel Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Rodriguez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Güemes futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Güemes takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Luis Rodriguez'nin Club Atlético Güemes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luis Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sarmiento (R)

1 Ocak 2016 yılında Almirante Brown

1 Temmuz 2016 yılında Textil Mandiyú

1 Temmuz 2017 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2019 yılında CA Güemes

Luis Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Rodriguez şuan Club Atlético Güemes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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