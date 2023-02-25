Luis Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Romero 15 Mayıs 1984 tarihinde Chone şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Luis Manuel Romero Véliz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Romero Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Romero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Romero'nin SD Aucas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luis Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında UDJ Quinindé

4 Eylül 2007 yılında CSCD Grecia

31 Aralık 2007 yılında UDJ Quinindé

26 Şubat 2008 yılında CSCD Grecia

5 Ocak 2010 yılında Manta FC

27 Ocak 2012 yılında Deportivo Quito

13 Temmuz 2014 yılında Manta FC

15 Temmuz 2014 yılında LDU Portoviejo

30 Aralık 2014 yılında Manta FC

27 Ocak 2015 yılında LDU Quito

31 Aralık 2015 yılında Manta FC

27 Ocak 2016 yılında LDU Quito

13 Aralık 2016 yılında Kulüpsüz

21 Aralık 2016 yılında CD River Plate

16 Ocak 2018 yılında SD Aucas

2 Ocak 2020 yılında Mushuc Runa SC

3 Ocak 2022 yılında SD Aucas

Luis Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Romero şuan SD Aucas takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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