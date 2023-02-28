Luis Santelices kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Santelices Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Santelices adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Santelices Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Santelices 29 Ekim 1985 tarihinde Curicó şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Luis Rodrigo Santelices Tello şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Santelices Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Santelices, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CDP Curicó Unido futbol takımında oynamaktadır. CDP Curicó Unido takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Santelices'nin CDP Curicó Unido ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Santelices Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Santelices isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Santelices Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Santelices futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Dep. Linares

1 Ocak 2009 yılında Curicó Unido

1 Temmuz 2014 yılında Antofagasta

1 Temmuz 2015 yılında Curicó Unido

1 Ocak 2020 yılında CD Everton

17 Ocak 2022 yılında Curicó Unido

Luis Santelices Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Santelices şuan CDP Curicó Unido takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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