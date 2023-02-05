Luis Segovia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Segovia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Segovia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis Segovia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luis Segovia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Segovia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luis Segovia

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Segovia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Segovia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Segovia 26 Ekim 1997 tarihinde Quito şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Ekvador uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luis Geovanny Segovia Vega şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Segovia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Segovia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo de Futebol e Regatas futbol takımında oynamaktadır. Botafogo de Futebol e Regatas takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luis Segovia'nin Botafogo de Futebol e Regatas ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Luis Segoviaboyu ve yaşı kaç

Luis Segovia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luis Segovia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luis Segovia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Segovia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında El Nacional B

1 Temmuz 2015 yılında CD El Nacional

24 Ocak 2019 yılında Independiente

11 Ocak 2023 yılında Botafogo

Luis Segovia kimdir

Luis Segovia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Segovia şuan Botafogo de Futebol e Regatas takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Luis Segovia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 18 numaralı formasıyla 28 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U23 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luis Segovia nereli

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