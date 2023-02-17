Luis Sequeira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Sequeira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Sequeira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis Sequeira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luis Sequeira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Sequeira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Sequeira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Sequeira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Sequeira 8 Ocak 2003 tarihinde González Catán şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Luis Alberto Sequeira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Sequeira Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Interplayers yapmaktadır. Luis Sequeira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Talleres futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Talleres takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luis Sequeira'nin Club Atlético Talleres ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Sequeiraboyu ve yaşı kaç

Luis Sequeira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Sequeira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Luis Sequeira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Sequeira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında San Lorenzo II

30 Ocak 2023 yılında CA Talleres

31 Aralık 2023 yılında San Lorenzo II

Luis Sequeira kimdir

Luis Sequeira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Sequeira şuan Club Atlético Talleres takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Luis Sequeira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U16 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luis Sequeira nereli

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