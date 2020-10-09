Luis Suarez, attığı golü Muslera'ya adadı!

2022 Dünya Kupası Eleme maçları devam ediyor. Dün gece elemelerde Şili ile karşılaşan Uruguay, rakibini 2-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren gollerden birini kaydeden Luis Suarez, attığı golün ardından formasını kaldırarak üzerinde "Çok güçlü olun Nando ve ailesi" yazan tişörtünü göstererek golü Muslera ve ailesine adadı.

İşte Muslera'nın paylaşımı:

MUSLERA'DAN SUAREZ'E TEŞEKKÜR

Fernando Muslera, Luis Suarez'in bu anlamlı hareketine teşekkür ederek karşılık verdi. Galatasarayı file bekçisi, Suarez'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp, takım arkadaşına mesajı için çok minnettar olduğunu belirtti.

Uruguaylı yıldız Luis Suarez, Muslera'nın Çaykur Rizespor maçında sakatlanmasının ardından ilk destek mesajını da göndermişti. Milli takımdan arkadaşı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Suarez, "Kardeşim, umarım en kısa sürede sağlığına kavuşursun. Sahalara daha güçlü döneceğinden eminim." ifadelerini kullanmıştı.