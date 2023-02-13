Luis Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Suarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Suarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Suarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Suarez 2 Aralık 1997 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Kolombiya,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luis Javier Suárez Charris şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Suarez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Luis Suarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Almería futbol takımında oynamaktadır. UD Almería takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luis Suarez'nin UD Almería ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Suarez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luissuarez.26/

Luis Suarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luis Suarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 9.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luis Suarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Suarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2016 yılında Granada Juv. A

1 Temmuz 2016 yılında Granada B

30 Haziran 2017 yılında Leones FC

1 Temmuz 2017 yılında Watford

17 Temmuz 2017 yılında R. Valladolid B

30 Haziran 2018 yılında Watford

9 Temmuz 2018 yılında Gimnàstic

30 Haziran 2019 yılında Watford

1 Temmuz 2019 yılında Real Zaragoza

6 Ağu 2020 yılında Watford

2 Ekim 2020 yılında Granada

20 Temmuz 2022 yılında Marsilya

1 Ocak 2023 yılında UD Almería

30 Haziran 2023 yılında Marsilya

Luis Suarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Suarez şuan UD Almería takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Luis Suarez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 9 numaralı formasıyla 17 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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