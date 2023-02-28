Luis Trujillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Trujillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Trujillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Trujillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Trujillo 27 Aralık 1990 tarihinde Talara şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Luis Enrique Trujillo Ortíz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Trujillo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Trujillo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad Técnica de Cajamarca futbol takımında oynamaktadır. Universidad Técnica de Cajamarca takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Luis Trujillo'nin Universidad Técnica de Cajamarca ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Trujillo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/talara_27/

Luis Trujillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Trujillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Luis Trujillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Trujillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2012 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2013 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2017 yılında Sport Huancayo

1 Ocak 2019 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2020 yılında Cienciano

1 Ocak 2021 yılında UTC

Luis Trujillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Trujillo şuan Universidad Técnica de Cajamarca takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Luis Trujillo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru takımında 20 numaralı formasıyla 11 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Peru U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Peru U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

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